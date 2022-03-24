中国官方要求立即排查民航安全隐患

东航空难发生后，中国国务院安委会办公室、应急管理部联合印发通知，要求各地区、各有关部门和单位以东航坠机事故为警示，全面排查整治各行业领域安全隐患，坚决遏制重特大事故发生，以防风险、保安全、护稳定的实际行动迎接中共二十大胜利召开。

据人民日报客户端报道，通知要求立即开展民航安全隐患排查，深入排查安全思想认识、专业队伍建设、规章标准执行、安全管理链条、安全保障能力、安全责任落实等方面存在的问题，及时整改到位。对于问题突出的及时采取行政处罚、行政约见、进驻督导、典型曝光等措施，压紧压实企业主体责任。

通知称，要督促各航空运输企业按照“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”的要求，建立健全重点风险管控机制，提高全链条、全过程风险防控能力，确保航空运行绝对安全，守住民航安全生命线。

通知强调，要全面排查整治重大安全风险，“紧紧扭住遏制重特大事故这个牛鼻子”，深入研判大宗商品价格上涨、重大项目集中开工、交通旅游等收入大幅下降、制造业成本上升等带来的安全风险，突出易导致群死群伤的重点单位，及时采取有力有效管控措施。

通知特别提及要紧盯传统高危行业领域，对矿山、化工危化品管理、消防、建筑施工、交通运输等方面作出具体排查要求；也提到要盯紧小水电、小渡口、小液化气站等“小、散、远”单位和油气管道、工贸、特种设备、农业机械、民爆等长期不发生大事故的行业领域，全面排查治理。

通知强调，对排查出的重大隐患，要明确整改措施、责任人、整改时限，逐一挂账、逐一销号，对重大隐患久拖不改、拒不整改的，坚决采取停工停产、追究刑责等措施。

中国东航MU5735航班周一（21日）下午从昆明飞往广州途中，在广西梧州市藤县山区坠毁。机上搭载132人，包括123名乘客和九名机组人员。

空难发生至今尚未发现幸存者，事故原因也无法清晰判断。

坠机事故打破了中国民航近12年来的安全飞行纪录。中国民航局前天宣布开展为期两周的行业安全大检查，东航也进行内部安全隐患排查。