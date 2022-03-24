中国官媒：警惕发达经济体货币政策转向伴生风险

中国官媒《经济日报》今天（24日）发表文章称，发达经济体货币政策的转向不仅可能伴生金融风险，还可能导致新兴经济体产生共振，中国需关注国内外经济金融形势边际变化，主动应对。

这篇署名为“金观平”的文章说，稳健的货币政策要进一步加大对实体经济支持力度，重点在于充分发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。

文章写道，从总量上看，要保持信贷和社会融资适度增长，信贷、社会融资规模及广义货币（M2）等总量指标增速要与名义GDP增速相匹配；从结构上看，要继续引导金融活水流向小微企业、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节。

文章强调，中国货币政策仍将保持稳健基调，既不搞“大水漫灌”，又满足实体经济合理有效融资需求；既密切关注主要发达经济体货币政策转向加快对中国的影响，又做到“以我为主”，保持稳健的货币政策灵活适度，流动性合理充裕。

文章认为，近期美联储加息对中国影响较为有限。但当前发达经济体货币政策转向，不仅可能伴生金融风险，还可能通过贸易往来、资本流动、金融市场等渠道导致新兴经济体产生共振。因此，“近一阶段尤需密切关注国内外经济金融形势边际变化，主动应对”。

文章进一步指出，加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，需正视有效需求不足、成本上涨等因素给市场主体带来的冲击；要强化政策指引，提振市场主体信心，增加有效信贷需求，稳定和扩大总需求；同时完善支农支小再贷款、碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款等结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力。

彭博社报道说，美国和其他一些主要经济体已开始进入紧缩周期以应对通胀上行，但中国预计会在未来几个月放松政策，以实现今年5.5%左右的增长目标。市场预计中国央行将很快放松政策，包括下季度有可能降准。

中国总理李克强本周一主持召开国务院常务会议时说，加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，及时运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持信贷和社会融资适度增长。