近5000员工获小米史上最大规模员工激励

中国手机巨头小米集团公告称，向4931名员工授予约1.749亿股小米股票，是小米集团上市以来针对员工的最大一次激励。

澎湃新闻报道，小米集团今天（24日）发布公告宣布上述消息。这笔激励计划的对象包括小米“创业者计划”第二期入选员工以及其他优秀员工，其中不包括公司高管。

小米昨天收报14.78港元，以此方式估算，本次员工股权激励价值25.85亿港元，参与激励计划的员工大约每人能获得52万港元（约9万新元）。

小米集团创始人、CEO雷军说，继去年招募5000名工程师后，今年将继续维持这一招聘规模，再招募5000名优秀工程师。

小米集团公告还说，公司相信优秀、坚实的人才团队是未来长期成长的坚固基石，将持续引进、激励优秀人才，以不断提升公司研发、运营等综合能力。

小米去年7月也曾两次给员工授予股票奖励。去年7月2日，小米向700名首批入选小米“青年工程师激励计划”的员工授予了总计1604万股小米股票。这700名工程师的工作领域覆盖了研发、测试、产品经理、材料工艺、云计算、操作系统、影像调教、交互设计等众多前沿岗位。

去年7月6日，小米宣布向技术专家、新十年创业者计划首批入选者、中高层管理者等122人授予1.197亿股小米股票。

小米集团前天发布的财报显示，去年集团总营收3283亿元（人民币，下同，约698亿新元），同比增长33.5%，净利220亿元，同比增69.5%。