曲婉婷母亲张明杰二审维持原判获无期徒刑

黑龙江省高级人民法院今天（24日）上午对哈尔滨市城镇化建设领导小组办公室原主任张明杰受贿、滥用职权，同案被告人王绍玉受贿案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持一审原判，即无期徒刑。

根据黑龙江省高级人民法院微信公号消息，张明杰受贿、滥用职权，王绍玉受贿一案，哈尔滨市中级人民法院于去年11月17日一审宣判，认定张明杰单独受贿人民币500万元（下同，约100万新元），与王绍玉共同受贿折合人民币9317万余元；张明杰徇私舞弊、滥用职权，造成公共财产损失共计人民币2.3亿余元，对张明杰以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以滥用职权罪判处有期徒刑十年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对王绍玉以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金人民币300万元；并对查封、冻结、扣押在案的涉案违法所得及其孳息予以没收，上缴国库，不足部分继续追缴。

宣判后，张明杰、王绍玉不服，分别提出上诉。黑龙江省高级人民法院依法立案受理，并组成合议庭进行了全面审查，经讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，并经合议庭评议，依法作出二审裁定。

黑龙江省高级人民法院在二审裁定中对一审认定的事实证据予以确认，认为张明杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取他人财物，数额特别巨大，张明杰伙同王绍玉共同索取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成受贿罪；张明杰身为国家机关工作人员，徇私舞弊、滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重，其行为构成滥用职权罪。张明杰、王绍玉具有索贿情节，应依法从重处罚。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。黑龙江省高级人民法院遂作出驳回上诉，维持原判的裁定。

去年10月，张明杰关键同案人回国投案，据官方通报此人为魏奇。

张明杰被查的导火索是她在任哈尔滨市道里区副区长时主持哈尔滨市原种繁殖场改制。而作为张明杰朋友的魏奇，是原种场改制的“接盘者”，他的先发置地公司，就是在改制完成后为运作原种场地块开发才成立的。

据官方通报，现年62岁的魏奇，系哈尔滨市私营业主，涉嫌向国家工作人员行贿，于2014年9月出逃境外。2015年3月，黑龙江省尚志市人民检察院对魏奇立案侦查。监察体制改革后，该案移交尚志市监察委员会办理。2016年3月，国际刑警组织对其发布红色通缉令。

张明杰为歌手曲婉婷的母亲。曲婉婷近年长期居住于海外，2020年9月她曾在微博发文谈及张明杰的案件，引起网友关注。去年1月，她还曾发微博称希望其母的案件能在当年有个答案。