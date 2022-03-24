卸任两月 云南省政协原副主席黄毅被查

云南省政协原副主席黄毅被查，成为本月第四名被查的省部级官员。

中共中央纪委国家监委网站今天下午发布消息称，云南省政协原党组成员、副主席黄毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开简历显示，今年64岁的黄毅是云南瑞丽人，仕途一直在云南，曾任瑞丽副市长，德宏州副州长，云南省对外贸易经济合作厅副厅长，保山市委书记及云南省政府秘书长等职。

2006年11月，黄毅升任云南省委常委、统战部部长，2017年1月转岗省政协，今年1月不再担任云南省政协副主席职务。

据澎湃新闻报道，黄毅落马后，今年以来被查的中管干部已达14人。

此前落马的13人分别是：西藏自治区政府副主席张永泽，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长王滨，广西自治区政府副主席刘宏武，四川省人大常委会副主任王铭晖，中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义，黑龙江省人大常委会副主任宋希斌，河北省人大常委会原副主任谢计来，中国联合网络通信集团有限公司原党组副书记、总经理李国华，湖北省副省长曹广晶，福建省厦门市人大常委会原主任陈家东，辽宁省副省长、省公安厅厅长王大伟，中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长刘彦平，十三届全国政协常委、社会和法制委员会主任沈德咏。

此前，已有多名曾与黄毅在云南省委常委班子共事的省部级官员落马，包括先后担任中共云南省委书记的白恩培和秦光荣。