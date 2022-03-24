是否仿新加坡放宽入境？林郑：抗疫路线二选一意义不大

香港严厉的外防输入措施，备受当地外企批评。随着区域内竞争对手新加坡今天（3月24日）宣布下月起容许所有完成疫苗接种人士入境，香港特首林郑月娥被问到会否跟随时回应说，每个政府应对疫情的政策及策略都不同，她不认为抗疫只有两条路，要香港二选一不太有意义，重申会以香港最佳福祉为依归作判断及决定。

根据香港01报道，林郑今早在例行抗疫记者会上被问及新加坡大幅放宽防疫措施的问题时说：“我不认为有一套（方法）可以通用不同地方，我也不相信只有两条路，所以要我拣选A路还是B路，可能不太有意义。”

林郑强调会以香港最佳福祉为依归，作出判断及决定，相信香港仍然是具吸引力的国际金融中心、国际空运中心，也是适宜工作及居住的地方。她有信心疫情过后，香港可以吸引到世界各地人才赴港，无论是传统金融界，或是创科界。

被问到与大陆及海外通关的优先次序时，林郑指“两样都做最符合香港利益”，她强调香港会维持与海外的联系，作为企业及个人进入大陆市场的门户。在这个问题上，也会考虑到大陆行之有效的抗疫措施，以及香港市民的意愿。

她说，与大陆通关，不止有商务考虑，还有家庭、个人及社会因素，政府已尽极大努力争取率先免检疫与大陆通关，原本去年底几乎成事。林郑对此仍抱持乐观态度，称一旦疫情平息，会即刻重启与大陆讨论，“与此同时，我们将可以向世界各地开放。”

一直奉行“动态清零”“严防输入”的港府，近日抗疫策略有变，除了公布防疫措施“松绑”时间表，也宣布将取消七国禁飞令。林郑说，取消禁飞令获航空业及受影响人士欢迎，会尽量用实际措施帮助香港，恢复与大陆及国际联系。