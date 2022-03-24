所罗门官员称所中签署警务协议

太平洋岛国所罗门群岛一名官员今天（24日）披露，所罗门群岛已与中国签署警务协议，并将向所罗门内阁提交范围更广，包含军队的安全协议提案，供内阁成员考虑。

所罗门群岛警察、国家安全和惩教部常任秘书加洛卡莱（Karen Galokale）告诉路透社，所罗门群岛与中国签署涵盖警务范围的合作协议，并证实正在讨论范围更广泛的协议。

加洛卡莱称，任何广泛的安全协议安排都将所罗门群岛与澳大利亚之前签署的协议相同。澳洲与所罗门在2018年签署与部署警察和武装部队有关的双边安全协议。

所罗门群岛警察部长维克（Anthony Veke）今天则在声明中说，他在上周五（15日）与中国公安部常务副部长王小洪在线上会议签署了关于警务合作的谅解备忘录。

根据在社交媒体上流传据称是谅解备忘录草稿，此文件将涵盖的范围包括中国警察、武警和军队在社会秩序、救灾和保护中国人员安全和在所国的重大项目方面，为所罗门群岛提供援助。

加洛卡莱回应时说，她知道在社交媒体流传的上述消息，并说不会对所中两国安全合作协议获批时间进行臆测。

所罗门群岛警方前天在网站上公布据称是当地警察使用由中国提供的仿制枪支进行训练的照片。

加洛卡莱也介绍，所中警务安排，跟所罗门群岛与澳洲、新西兰和巴布亚新几内亚等国家的安排相同。

所罗门群岛去年11月爆发骚乱后，来自澳洲、新西兰、斐济和巴布亚新几内亚的大约 200名警察和士兵在骚乱发生几天后内抵达所罗门首都霍尼亚拉，以协助所国恢复秩序。