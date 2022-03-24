中国民航局称不排除失事客机首部黑箱存储单元损坏可能性

中国官方公布，已发现183份飞机残骸、部分遇难者遗体残骸，并已基本确定事故的主要撞击点，目前也不能排除昨天（23日）寻获的第一部黑箱存储单元损坏的可能性。

综合央视新闻、新华社和澎湃新闻报道，中国民航局今天在新闻发布会上通报，第一部黑匣子已于昨晚由专人送达在北京的译码实验室，数据下载和分析工作正在进行中。

寻获的飞机残骸和遇难者遗体残骸，也已被提交给调查工作组。

民航局航安办主任朱涛说，现在已经基本确定了事故的主要撞击点，飞机大部分残骸集中在主要撞击点周围半径30米左右的核心区域内，深度从地表向下延伸大约至20米左右。

朱涛也公布已经找到的主要残骸，包括发动机部叶片及涡轮残件、发动机吊架残件、左右侧水平尾翼残件、副翼自动驾驶作动器以及带有部分翼梢小翼的机翼残件。还发现了驾驶舱内的机组逃生绳和机组手册残片以及部分机组证件。

朱涛说，调查人员仍在现场继续开展现场勘查和重要残骸的取证工作，为下一步查明事故原因做好基础性工作。

朱涛还说，事发后，中国民航局根据国际民用航空公约相关要求，将事故信息通报发了国际民航组织及航空器设计制造国的调查机构美国国家运输安全委员会（NTSB）。当前阶段工作重点仍在搜寻救援，同时开展事故调查前期的证据收集工作，待进入事故调查阶段后，“将按照有关规定邀请需要参与的相关方参加事故调查工作”。