中国官媒评东航云南董事长“打太极” ：不应糊弄网友智商

东航云南有限公司董事长孙世英在前晚举行的“3·21”东航飞行事故首场新闻发布会上回答外媒提问时答非所问的视频，在网络上引发热议。中国官媒中国新闻社旗下财经媒体中新经纬今天发评论文章说，面对这种举国关注的重大突发事件时，做好信息发布早已是必不可少的环节，同时应拿出真诚恳切的态度，不糊弄、不愚弄网友的智商，不在言语上“打太极”。

文章指出，这家外媒的问题，主要围绕失事飞机的维修记录、飞行员的飞行时长、事故发生时天气、坠落前与空管是否对话等，每一个都与事故紧密相关，也是众多网友心中的疑问。新闻发布会召开时，距离事故发生已过去24小时，事故原因虽仍在紧锣密鼓地调查，但这些问题却并不“超纲”，只要东航做好事前准备，想解答媒体与群体的疑惑，难度并不大。

退一步说，即便不掌握详细情况，也应该照实回应并记录下问题，而非对问题视而不见、听而不闻。正如网民所建议，哪怕回答“情况尚在调查，请大家关注后续消息”，也比答非所问强。

文章说，照稿念出的回答不仅弄晕了网民，寒了人心，也消耗了企业的公信力。有网民说：“看视频，看得我都尴尬了。”但尴尬的不应该是网友，而是那些习惯用假大空的公关辞令应付媒体和公众的企业。

文章还说，面对这种举国关注的重大突发事件时，做好信息发布早已是必不可少的环节。信息发布者不仅要做到以掌握到的事实为依据，迅速对外发布最新情况，做到应披尽披，回应广大群众的关切；也要做好充足准备，拿出真诚恳切的态度，不糊弄、不愚弄网友的智商，不在言语上“打太极”，不顾左右而言他。

文章最后说，在昨天下午召开的第二场新闻发布会上，上述问题被一一回复，做了补救。如今，东航飞行事故搜索区域相比核心区扩大超10倍，第二个黑匣子也在加紧搜寻。相信随着系列新闻发布会的召开，萦绕在公众心头的疑惑也会逐步解开。

