东航驳“自主维修”等传闻：失事飞机不涉拨叉检修问题

针对有传言指发生空难的东航开展自主维修波音737-800，还有人说东航压缩维修成本，东航集团党组宣传部部长刘晓东今天（3月24日）回应说，上述传言不实，并称失事飞机未有涉及传言中提到的组件维修。

据澎湃新闻报道，东航MU5735航班坠毁第四日，刘晓东在中国国家应急处置指挥部举行的第四场新闻发布会上说，首先，事故原因调查唯一权威的信息渠道是事故调查组，东航正积极配合调查；其次，失事飞机未有涉及该组件的维修。

他说，2019年10月，根据美国联邦航空管理局FAA的安全提示，波音对全球的737飞机的机身和机翼的连接部位组件，也就是俗称的拔叉进行紧急调查，涉及到全国数千架在册飞机，其中东航云南有限公司有飞机一架。东航技术云南分公司在波音的合作和授权下进行了专业检修，完全符合民航的适航要求。

刘晓东说，该飞机于2020年9月8日退出机队，本次事故飞机机龄6.8年，远没有达到机型适航指令标准中拔叉部件最严格的检修标准——2万2600个飞行起落。因此，“3·21”坠机事故飞机完全不涉及该部件的检修问题，网传信息不实。

关于维修成本问题，刘晓东表示，他想强调的是即使在疫情期间，航班量减少，东航为确保安全，维修成本不但没有降低，反而有所增加，2021年的维修成本比2019年增加了12%。东航作为上市公司，相关的数据是公开和有据可查的，他们也关注到有关媒体已经撤回了不准确的报道。

东航坠机事故发生当天，有自媒体发文指东航因上百亿（人民币，下同，100亿元人民币约合21.33亿新元）巨亏压力而严控维修费用、压降成本，将此次坠机归结于此。

东航权威人士当晚辟谣，称消息失实，并强调东航始终致力于提供安全可靠的维修工程服务，按年报披露数据，其年维修成本去年较2019年增加12%。