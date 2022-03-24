湖南人口60年来首次负增长

中国陆续公布2021年人口统计数据，其中山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西数据已陆续揭晓。湖南、山西的人口数据呈现负成长，是这两个省份有统计年鉴以来首次负成长。其中湖南省因出生率低、以及人口外流至广东，常住人口减少约22.49万人。中部省份仅湖北和安徽因人口回流，常住人口有增加。

据《第一财经》报道，3月22日，湖南省统计局、国家统计局湖南调查总队发布公报指，2021年末全省常住人口6622万人，全年人口自然增长率负1.15%。

报道提到，对比湖南省第七次全国人口普查数据，湖南省常住人口减少了约22.49万人。

湖南省社科院研究员童中贤透露，湖南的人口城镇化过程中，有相当一部分流向了省外。湖南外流的人口最主要的去向就是广东，特别是珠三角地区。

这是近60年来湖南人口自然增长率首次为负。此外山西省，2021年的人口数据也打破44年来纪录，人口自然增长率首次转负。

目前中国全国有23个省份已经发布了2021年的人口数据，其中有13个省份常住人口增加，10个省份下降。在中部六省中，有四个省人口减少，仅有湖北和安徽两省人口增加。

2月28日国家统计局发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》时，也指出全国总人口仍略有增长，但人口下降的省份却不断增加。该公报也显示2021年净增人口数量创下了近60年来的新低，其中男性人口近60年来首次下降。