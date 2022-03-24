下午察：大国抗疫的下半场

3月以来，新一轮本土疫情在中国大范围蔓延。约三分之二的省份持续暴发疫情，这给铁腕式“清零”政策带来迄今为止的最严峻考验。奥密克戎的超强传播能力，使得以往的防疫策略不得不面临调整。

防疫政策的走向，从中国防疫专家们近期的发言中也许能看出一二。一些曾参于“共存”说讨论的学者，正逐渐重新走入公众视野。同时，官方依旧强调“动态清零”，但“精准防控”这个词语也出现得愈发频繁。

“共存论”不再是讨论的禁区

中国国家卫健委高级别专家组成员曾光2月28日在个人微博上发布2000余字长文，详细解析了“与病毒共存”与“动态清零”两种对策，并坦言中国的“动态清零”不会永远不变，在不久的将来，定会在合适的时间点，展示中国式与病毒共存的路线图。

作为中国首席流行病学专家，曾光释放了很明确的信号，一直坚持“动态清零”防疫政策的中国，已经在探索可能的“第三条路”，至少“共存论”已不再是讨论的禁区。

自3月起，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏也频繁发声。要知道，张文宏去年提出“与病毒共存”这一说法，当时不仅被批评为“投降主义”，其20多年前的博士毕业论文也被举报涉嫌抄袭，导致复旦大学展开调查。虽然调查判定张文宏不构成学术不端，但他此后就鲜少在公共场合发言。



自3月起，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏也频繁发声。图为张文宏档案照。（互联网）

在本波疫情中，这名顶级流行病学家似乎重新获得了话语权。他今天在最新的微博文章中写道，抗疫是一个长期过程，不能抱着咱就是不过了也要把病毒弄死的心态，今后维持生活正常化应该放到跟动态清零同样重要的位置。

上海正经历新一波本土疫情，为了减少疫情对经济的伤害，当地这次采取了一些新的措施。中国疫情严重的几个地区要么封城，要么多轮全员核酸检测，上海则大规模实行切块式、网格化管理。

上海市疫情防控专家组成员、复旦大学医学院副院长吴凡3月18日受访时就说，上海疫情防控的“打法”变了。疫情防控中，减法才难做，现在不层层加码，分区分层差异化对待就是做减法。

她说：“上海不封城、不停摆是被‘逼’出来的，上海没有退路。上海不只是上海人的上海，也是中国人的上海，对中国经济社会发展的重要性无可替代……如果封城，停摆一周、10天，对扫干净疫情确实有利，但从经济民生角度看，多少中小微企业、打工人、市民百姓都要停下来，各种损失之大，是我们承受不起的。”

上海现在实行的“精准防控”策略，正是中国国家主席习近平所要求的。他上周（17日）在中共政治局常委会会议上给防疫策略的方向定调，要求既遏制疫情扩散，也要减小防疫的代价。习近平说，要提高科学精准防控水平，优化防控举措，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

新旧“清零”策略的差异

正如吴凡所说，上海在中国经济扮演的角色、对外象征的意义至关重要，因此“精准防控”尤为必要。本次疫情初期，上海在高风险地区对个别住宅楼实行持续时间较短的轮流封锁措施，如果所有相关居民核酸检测均呈阴性，两天后解除封锁。

同样是经济大市的深圳，也在落实“精准防控”。深圳根据地区风险水平的不同，各区进行的抗疫限制措施也不相同。高风险地区的居民要求居家隔离，而其他风险级别地区的居民可以离家外出。

对于企业而言，新政带来的差异是明显的。富士康科技集团是苹果公司iPhone的主要组装商，在2020年中国实施第一轮封锁后，该公司用了两个月左右时间才恢复生产。但这一次，在其深圳园区停工两天后，富士康上周三（16日）宣布，其园区将在类似冬奥会期间实施的闭环中重新开工。

在上海，特斯拉和大众汽车旗下工厂停产48小时后，也得以重启生产。相比之下，在疫情初期的严厉封锁措施下，许多中国企业要等待数周时间才能复工。

民营经济重镇福建泉州市要求做好防疫的前提下，加紧生产各类生活必需物资。图为当地一家粮油加工厂的工人3月20日正操控机器进行装油作业。（新华社）

不过，并非中国所有的地区都有工具和资源，采取像上海和深圳一样的防疫策略。较不富裕的城市和省份无法实施更灵活的方法，只能使用旧的防疫手段。吉林省的情况就是如此。

吉林省本地生产总值（GDP）不到上海的三分之一，目前跨省市流动已受到限制，所有居民均已接受多轮大规模核酸检测。数以百万计的居民被要求居家隔离，每户家庭允许每两天派一人外出采购食物和其他必需品。

全国建方舱为分流治疗作准备

过去，中国会让每一名冠病病人，不论是重症轻症、有无症状，都进医院治疗。但是，中国国家卫健委3月15日发布了第九版诊疗方案，政策的变化非常明显，尤其是在病例分类收治措施上。诊疗方案建议，对轻症、无症状感染者，主要采取集中隔离管理。

此外，新版方案也对病例发现和报告程序、抗病毒治疗、解除隔离及出院标准等多个方面进行了重点修订。

吉林省人民医院重症医学科主任王永杰今天解释说，奥密克戎患者以无症状感染者和轻型病例为主，大多不需要过多治疗，全部收治到定点医院会占用大量医疗资源，但是不进行隔离则会传染很多人，因此可以在隔离点管理，没有传染性就可以解除隔离。

这种治疗策略目前已经被吉林省采用。该省将轻型病例转入方舱医院，和无症状感染者一起集中隔离。也就是说，定点救治医院，以后只接受普通型和重型、危重型的患者。

上海市卫健委主任邬惊雷3月19日受访时说，上海目前还是要求把无症状感染者送去定点医院，在医疗机构里收治。不过随着国家要求的变化，上海也会根据情况考虑进行相应的调整。

航拍江西南昌市首个“方舱医院”外部画面。该方舱医院位于江西省南昌市新建区欣悦湖体育馆内，床位435张。图片摄于3月24日。（中新社）

中国国家卫健委22日宣布，要求每个省至少有两至三家方舱医院。中国国务院已经要求各省提交方舱建设方案，即便目前没有建设，也要确保在需要启用方舱医院的时候，能够在两天之内建成并且投入使用。

中国目前已经建成或正在建设的方舱医院有33家，分布在12个省的19个地市，其中建成的有20家，在建的有13家，床位总计3万5000张。主要集中在吉林、山东、云南、河北、福建、辽宁等地。

由此可见，中国已经在为未来大规模接受确诊病人，以及对这些确诊者的分流作准备，以缓解未来医疗资源的紧张问题。

至于管控措施，虽然有一些立场软化的迹象，但中国政府依旧坚持动态清零政策。习近平在中共政治局会议上就强调：“胜利来自坚持。”

不少专家也认为，现在放宽限制还不是时候，因为医疗保健系统将不堪重负，死亡率可能大幅上升。况且，目前是中共二十大前的政治敏感时期，没有人能承担导致社会恐慌的风险。因此中国抗疫的下半场，可能要等到二十大结束才真正开始。