中国否认在俄准备攻乌方面事先知情

中国国防部否认中国在俄罗斯准备攻打乌克兰方面事先知情，并呼吁各方在乌克兰局势方面继续致力于对话、协商、谈判，努力尽快缓解事态，继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

国防部新闻发言人吴谦昨天（24日）通过国防部微信公众号，就乌克兰局势有关问题回答记者提问。吴谦被问到：有美国匿名官员称，美方曾提醒中国“俄罗斯准备袭击乌克兰”，希望中国劝阻俄国。中国对此不以为然，将有关情况转告俄国，甚至要求俄方在冬奥会后再动手。请问对此有何回应？

吴谦回应时指中国事先知情、默许、纵容等说法完全是虚假信息，意在推卸责任、抹黑中国，中国对此表示强烈不满和坚决反对，并质问：“乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实情况，演变至今是各种因素共同作用的结果，但危机的最大始作俑者是哪个大国？大家都清楚。”

吴谦重申，中国始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，表明主张。他说：“中方认为，要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。”

吴谦也否认中国向俄提供军事援助，并指美国在乌克兰问题上一再散布针对中国的谣言，也强调中国一直以来为劝和促谈发挥着建设性作用。他说：“当务之急是各方保持克制，为紧张局势降温缓和而不是火上浇油，推动外交解决而不是使局势进一步升温。我们要求美方立即停止这种造谣污蔑、无事生非的卑劣行径，深刻反思自身在乌克兰危机发展演变过程中所扮演的不光彩角色，真正为推动乌克兰局势缓和做些实实在在的事。”

美国《纽约时报》本月较早前引述西方情报报道，中国高级官员在2月初告诉俄罗斯高级官员，在北京冬奥会结束前不要入侵乌克兰，并称中国高级官员对俄罗斯攻乌计划或意图有一定程度的直接了解。

报道称，美国高级官员曾向中国高级官员提供有关俄罗斯在乌克兰周围集结军队的情报，以期望中国能劝说普京退兵，但据美国官员收到的情报，北京与莫斯科分享了这项信息。