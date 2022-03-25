疫情下黄山导游失业 转当采茶工

疫情等因素造成中国旅游业举步维艰，安徽黄山的导游寻找新出路，当起了采茶工。

据澎湃新闻报道，黄山市导游服务公司3月24日发布了一则《黄山区采茶工招聘启事》。启事以黄山市导游员协会的名义说：在目前旅游业暂时难以正常开展，导游员们无法正常执业的就业空窗期，部分导游员生活面临困难，需要寻找一份临时工作，以渡过难关。

上述启事介绍，黄山区人力资源和社会保障局积极联系协会，为导游员提供采茶工的岗位。基本待遇为工资170元/天（人民币，下同，36.22新元/天）、包吃包住、报销来回车费（若人员相对集中包车接送）、统一购买人身意外伤害保险等。工期结束还可就近推荐进厂工作等。

黄山区人力资源和社会保障局方面介绍，恰逢春茶开采在即，为服务茶企和茶农生产，助力茶企和茶农增收，现面向黄山市内城乡劳动者招聘采茶工。工资待遇方面，规定170元/天，包食宿，工期结束后由茶企或茶农直接将工资发放给工人。

受疫情、宏观经济与政策等因素影响，中国旅游行业遭受重创，2020年全年黄山风景区接待进山游客151.15万人，同比下降56.82%，导游服务公司主营业务受到重大影响，叠加折旧摊销等固定成本和刚性支出等因素，公司业绩出现亏损。