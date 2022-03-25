王毅：愿推动中巴经济走廊向阿富汗延伸

中国国务委员兼外长王毅访问阿富汗时说，中国欢迎阿富汗积极参与共建“一带一路”，愿推动中巴经济走廊向阿富汗延伸。

据中国外交部网站，当地时间24日，王毅在喀布尔同阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔、代理外长穆塔基分别举行会谈。

王毅说，中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。

王毅说，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国。中国为此感到自豪，愿赓续两国人民的传统友谊，在和平共处五项原则基础上，同阿富汗发展正常友好的邻国关系，助力阿实现真正独立和自主发展，把阿富汗的前途命运掌握在自己手里。

王毅说，中方赞赏并欢迎阿积极参与共建“一带一路”，愿推动中巴经济走廊向阿富汗延伸，复制更多成功经验，使地处“亚洲之心”的阿富汗成为地区互联互通的纽带桥梁。

王毅还说，中方赞赏阿方明确宣示并郑重承诺不允许任何外部势力利用阿富汗领土反对邻国或损害他国安全，希望阿方坚定、坚决地履行好这一承诺，这对阿在国际上树立正面形象、开展正常的对外交往十分必要。

巴拉达尔说，阿富汗塔利班是负责任的政府，愿向中国和全世界重申，决不允许任何恐怖分子在阿活动，决不允许任何人、任何机构利用阿领土采取针对别国的行动，更不允许任何势力从事破坏中国的行动。阿方重视中方安全关切，将采取切实、强有力举措，实现阿全境安全，并为维护地区安全作出贡献，希中方支持阿方增强安全能力。

巴拉达尔说，阿方高度赞赏中国驻阿使馆一直在阿坚守，这充分体现了阿中之间强有力的联系。欢迎中国企业赴阿投资。阿富汗愿发挥独特地域优势，更充分参与共建“一带一路”，成为地区互联互通的桥梁。