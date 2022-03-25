澳防长：所罗门群岛建中国军事基地令人担忧

针对太平洋岛国所罗门群岛官员披露已与中国签署警务协议，澳大利亚国防部长达顿（Peter Dutton）今天（25日）说，任何在所罗门群岛建立中国军事基地的举动都令人担忧。

据路透社报道，达顿受访时说，应霍尼亚拉的要求，澳大利亚在所罗门群岛有50名警察，他们将留在那里直到2023年。他并称，澳洲对任何军事基地的建立感到担忧，并会向所罗门群岛政府表达这一观点。

他表示，澳洲希望该地区的和平与稳定，不希望有不稳定的影响，不希望中国的压力和胁迫持续在该地区展开。

澳大利亚前总理、亚洲协会政策研究院院长陆克文（Kevin Rudd）认为，所罗门群岛和中国之间的安全协议讨论是“我们几十年来看到的最重要的安全发展之一，不利于澳大利亚国家安全利益的发展”。

他说，所国和中国的协议草案将使中国的海军和情报船能够进入霍尼亚拉。当有一个像所罗门群岛一样接近澳大利亚领海的国家，这对澳大利亚的直接战略环境是一个很大的变化。

他强调，数十年来，澳大利亚根据与美国签订的澳新美安全条约（ANZUS）坚持了一项原则，使太平洋岛国与澳大利亚和美国的安全利益保持一致。

所罗门群岛警察、国家安全和惩教部常任秘书加洛卡莱（Karen Galokale）昨天披露，所罗门群岛与中国签署涵盖警务范围的合作协议，并证实正在讨论范围更广泛的协议。任何广泛的安全协议安排都将所罗门群岛与澳大利亚之前签署的协议相同。澳洲与所罗门在2018年签署与部署警察和武装部队有关的双边安全协议。

澳大利亚已向太平洋岛屿提供了20亿澳元的基础设施融资，以对抗中国日益增长的援助影响力。澳大利亚还资助了一条连接所罗门群岛和澳大利亚的海底光纤电缆，取代了中国电信公司华为在2018年的投标，因为担心中国铺设的电缆会危及区域安全。

澳大利亚驻所罗门群岛高级专员斯特拉汉（Lachlan Strahan）昨天在推特发文称，在中国与所罗门群岛安全条约草案泄露到网上的前一天，他在周三会见所国总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare），承诺提供2100万澳元（2140万新元）的援助，并为所罗门群岛的巡逻艇建造两个码头。

中国对澳大利亚的出口产品实施了一系列贸易制裁，从葡萄酒到煤炭，近年来，两国之间的紧张关系不断恶化。