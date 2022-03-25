急诊因防疫停诊 上海护士哮喘发作死亡

上海东方医院一名护士突发哮喘，但医院急诊部因防疫停诊，她最终不幸过世。

据北京青年报报道，这名叫做周盛妮的护士前天（23日）在家中哮喘发作，当晚19点，家属驾车送其就诊，但是东方医院急诊部因疫情防控需要暂时关闭，进行环境采样和消毒，家属只好将病人送到仁济医院东院救治。当晚23点，周盛妮因抢救无效去世。

上海市东方医院同济大学附属东方医院对此回应说，周盛妮为该院护士，一直在院内从事科室相关工作，23日在家中哮喘发作，用药后无法缓解。医院称，周盛妮的不幸去世是该院的损失，院方对她的去世深感痛心，对她的亲属致以诚挚慰问。

上海市卫健委主任邬惊雷在今天举行的上海市疫情防控新闻工作会上也对此表示哀悼。邬惊雷说，两年多来，特别是近一段时间，包括医务人员在内的上海全市一线防疫工作人员，连续作战十分辛苦，体力、心理压力巨大。在今后的工作中，一定要关心关爱好一线防疫人员，加大各方面的支持保障力度。

针对市民反映看病就诊遇到困难，邬惊雷说，医院经常会发现有阳性感染者来就诊的轨迹或常规筛查中发现有感染者，一定要加快对医院的流调，及时甄别风险人员，及时做好环境的采样和消杀，尽量减少对正常服务的影响，尤其是急诊服务，做好告知和引导，保障群众的急救需求。