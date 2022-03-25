国际金融协会：资金流出中国态势前所未见

国际金融协会（IIF）周四（24日）说，在俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯资产为国际投资界所鄙弃，这可能是有“前所未见”的资金流出中国的背后原因。

据路透社报道，国际金融协会首席经济学家布鲁克斯（Robin Brooks）说：“目前要断言资金外流是由这场战争驱动、还是归因于其他因素，仍为时过早。但我们认为资金外流规模相当显著，足以让我们至少去思考俄罗斯入侵乌克兰促使全球市场重新看待中国市场的可能性。”

他说，俄罗斯相关因素和近期才出现的资金外流相呼应。

在俄罗斯入侵乌克兰后，世界上许多国家对俄实施制裁，导致部分人士无法再投资俄罗斯资产，许多新兴市场及全球投资人还不得不面临手中俄罗斯投资大幅减值的局面。

尽管中国调整政策打压地产行业在去年达到高峰，引发股市及债市出现抛售，但流向中国债市及股市投资组合的资金基本保持稳定。

2021年最后一个季度，中国以外新兴市场的月度净外资流入几乎已经停滞，这一趋势持续到2022年。

但国际金融协会总的每日高频数据显示，资金流动自去年12月中旬达到峰值后发生明显变化，特别是从中国股市流出的资金，在2月底进一步加剧。国际金融协会强调，投资者撤出中国的同时其他新兴市场保持不变，这是从来没有过的。

投资者可能担心，如果中国积极支持俄罗斯入侵，将面临与莫斯科类似的制裁。

北约秘书长周三表示，北约担心中国可能支持俄罗斯入侵乌克兰，而拜登政府警告北京不要利用制裁带来的商业机会。

中国没有谴责俄罗斯在乌克兰的行动，尽管对这场战争表示了严重关切。

