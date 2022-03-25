反疫苗网站宣称“冠病由美国公司制造” 多家中国媒体转载

一家英国反疫苗网站宣称冠病病毒是由美国公司莫德纳（Moderna）所制造，该说法被多家中国媒体转载，并一度登上微博热搜。

环球网、中国日报网等中国媒体前天（23日）引述“英媒”报道称，冠病病毒是莫德纳所制造，有关依据是一篇论文显示，冠病病毒含有与莫德纳公司在疫情开始前三年获得专利的序列相匹配的一小段DNA。

相关报道在中文互联网上流传，“研究证实新冠病毒是美国公司制造”一度高居新浪微博热搜第一。不少中国网民采信该说法，并表达对美国的愤怒，但也有网民对其内容的真实性和来源的可信度提出质疑。

经梳理发现，这则消息最早来源是一篇于2月21日发表在期刊《病毒学前沿》（Frontiers in Virology）的论文，其中提到，在冠病furin酶切位点发现了刺突蛋白的基因匹配；这段匹配的基因序列与莫德纳公司一项为癌症研究申请的专利一致；研究人员认为，冠病病毒自然合成有关的序列只有三万亿分之一的几率。

英国《每日邮报》（Daily Mail）2月23日据此发表了题为《科学家声称冠病病毒含有一小块DNA，与疫情开始前三年由莫德纳公司申请专利的序列相匹配》的文章。

不过，《每日邮报》并没有下结论称病毒是由美国公司制造。在其文章里，记者也采访了两位对这项研究持怀疑态度的专家。华威大学的病毒学家劳伦斯（Lawrence Young）教授承认这一最新发现很有趣，但称它的重要性不足以暗示实验室制造了病毒。因为这个序列也可以在其他生物中找到，表明它也可能是自然产生的。雷丁大学的微生物学家西蒙（Simon Clarke）也质疑这一发现是否像研究报告中所说的那样罕见。

然而，一家英国反疫苗网站The Expose3月3日援引了《每日邮报》的报道，将标题改成《突发新闻：生化证据100%证实莫德纳制造了冠病病毒》。这则消息又被中国一个名为“韬闻”的自媒体帐号发布，后经环球网、新民晚报、中国日报等多家媒体转载，标题又变成了《突发：英媒称，研究证实冠病病毒是美国公司制造》。

美国事实查核网站Politifact称，The Expose发表的相关文章已被面簿标记为虚假新闻和错误信息。