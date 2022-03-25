消息：钢铁重镇唐山或因疫情减产或停产

消息人士称，中国唐山的钢铁生产企业可能不得不在未来几天削减或暂停生产，因为唐山采取新的防疫限制措施之后，交通运输停滞导致原材料短缺。在连续四天发现本土传播的病例后，唐山市于3月22日起在全市实施临时性全域封控管理。

据路透社报道，钢铁厂管理人员说，最新的封控措施阻碍了钢厂补充原材料库存，同时产品堆积在仓库里运不出去。

唐山去年粗钢产量为1.3111亿吨，占中国总产量的约13%，超过全球第二大钢铁生产国印度，后者2021年产量为1.18亿吨。

河北天柱钢铁集团有限公司的一位销售经理说，该公司的原材料库存只能再满足三天的生产。该公司每月生产约20万吨带钢。这名崔姓主管称：“我们肯定很快就不得不减产。”

崔姓主管称，河北天柱钢铁的钢铁产品库存已达4万吨左右，仓库的最大容量是7万吨，通常库存水平大约在5千吨。

唐山瑞丰钢铁说，由于交通运输限制，公司预料也很快将减产。

根据我的钢铁(Mysteel)资料，唐山本周的平均熔铁日产量减少36,100吨，全市封控前平均为26万吨。

河北文丰国际贸易有限公司资产管理部门主管指出，唐山很多钢厂是民营，必须维持高周转率以确保现金流充足，而且通常只会储存足够一周生产活动的原料，以减少资本曝险。