张文宏：若非封控区病例筛出比持续下降 拐点很快会来

中国上海市冠病医疗救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏说，如果非封控区域病例筛出比例持续下降，那么拐点很快就会到来。但是上海现在是最艰难的时刻，如果离开所有市民的帮助，仅仅专家解决不了问题。政府正在确保核酸检测做到位，这是很重要的。

据澎湃新闻报道，张文宏3月25日在记者会上说，最近市政府在做有关管控时，对小区管控希望越来越精准。开放的小区越来越多，是不是能够保证核酸检测做到位，这是很大的一个问题。

至于拐点能不能来到，张文宏说，对奥密克戎，原则上来讲，R0值控制不到1以下，一定不可以，就是它会持续传播，而且持续出现指数级上升。

他说：“但是我们今天的核酸做到位了，我们可以把R0值控制到1以下。”

张文宏说，市卫健委等没日没夜地在做有关核酸检测能力的提升，来确保这个城市每个地方更容易做到核酸。另外一方面，滚动筛查过程当中希望大家配合，只有核酸做到位了，前面所有的这些措施才会真正起效，才可以把R0值控制到1以下。

谈及拐点，张文宏说，要关注在非封控区域病例筛出的比例。如果这个比例持续下降，拐点很快会到来。

张文宏说，今天的防控，有可能很长一段时间内会把病毒抑制在非常低的水平，仍然要根据病例数多少调整管控的措施。

他说：“这个问题非常复杂，如果今天拐点了，从此世界美好吗？不是这么回事。我们可能需要比较长的时间。没有一个国家战胜这个病毒不需要比较长的时间。这不是今天一场战疫能结束的，而是需要比较长的时间、足够的耐心、比较多的勇气，更多需要智慧，我们才能战胜。”

张文宏说，上海现在是最艰难的，如果离开所有市民的帮助，个人觉得专家解决不了问题。他说：“整体来讲我们现在到了新阶段，拐点何时来临？各方都要做出努力。”