港府拟4月初派发防疫服务包

香港特首林郑月娥宣布，香港政府将于4月初向全港近300万个家庭派发防疫服务包，当中包括中成药、快速测试棒及KN95口罩。

据香港《星岛日报》报道，林郑月娥今天（25日）早上会见传媒时称，政府目前的物资供应充足，会更广泛和更有系统地向市民派发。派发服务包的目的，是要加强市民的防疫及卫生意识，更频密地使用快速测试棒，做到早发现、早隔离、早治疗。她提醒，一旦发现阳性便应尽快呈报。

同场的香港署理民政事务局局长陈积志称，服务包内有北京中央援港的物资，包括中成药、20份快速测试棒、保护力强的KN95口罩，和由卫生防护中心印的资讯小册子。

他续称，当局将从本月30日起动员1万名义工及公务员展开包装工作，完成后便会于4月初在全港18区派发，目标是在七天内完成工作。派发的途径包括，房署向公屋家庭派发；私人楼透过业主立案法团、管理公司派发；义工及公务员团队向三无大厦及基层家庭派发；乡事委会向乡郊地区派发。

陈积志称，有信心能派发到全港住户，但亦会做补漏拾遗的工作，在全港18区设立发放服务点，让无获派发的市民到场领取。

另外，陈积志称，民政署正全面开展居家支援物资派发服务，为18区需要接受居家隔离的人士上门派发物资；有特别需要，如奶粉或尿片等，也会安排特别派送。他引述数字称，由3月14日从社署接手派递服务后，截至今天已派送4万6000袋予1万6000个家庭，有特别需要者，更可获得即日派送。