台经济研究院院长：低物价时代已回不去

俄乌战况持续僵持，干扰全球贸易与供应链运作，促使能源与大宗商品市场价格走高，加重全球通膨压力，台湾经济研究院院长张建一今天（25日）警告称，3月消费者物价指数（CPI）年增率或将飙升至3%，并预估低物价时代已回不去了。

据台湾《联合报》报道，台经院今天发布最新景气动向调查，2月制造业、服务业与营建业营业气候测验点均呈现下滑。

台经院景气预测中心主任孙明德指出，未来经济发展不脱离七个字，“俄乌、疫情、联准会”，而台湾高物价主要是受到进口物价的影响，但如果薪资上涨能够超过通膨就不用太过担心，也能降低民众的痛苦感。

不过，张建一认为，高物价问题的原因不只是需求面，供给面也是之一，不单纯只是货币宽松政策所致，未来不确定因素也非常多。他也预期台湾未来几个月的通膨压力会比较高，CPI年增率可能会到2.5%，若上冲到3%也不意外，而国际原油价格则是主要因素。

至于CPI年增率何时才有机会降下来，张建一认为，第三季是关键，之前台经院预估，如果俄乌战事持续两个月，对台湾整体经济成长率的影响约是0.1个百分点，但若达到半年，影响则会扩大到0.2至0.3百分点。

张建一更坦言，受全球化和中美贸易战影响，低物价回不去了，加上目前疫情造成的塞港、缺柜，不可能再回到像过去30年的低物价水准，“大家要有心理准备”。

台经院也分析2月制造业、服务业与营建业营业气候测验点均呈现下滑的原因，台经院指出，2月制造业接单与生产表现较1月呈现衰退，使得制造业厂商对于当月景气表现看法转差，不过对于未来半年景气表现看法仍维持乐观。