瑞幸咖啡中国门店超星巴克

中国连锁咖啡品牌瑞幸咖啡的最新财报显示，截至2021年末，瑞幸门店总数已达到6024家，超过星巴克中国5557家的数据。

据财联社报道，瑞幸咖啡昨天（24日）发布2021年第四季度及2021财年未经审计的财务报告。财报显示，瑞幸咖啡2021年第四季度净新增353家门店，截至2021年末，门店总数已达到6024家，其中自营门店4397家，联营门店1627家，成为中国最大的连锁咖啡品牌之一，超过星巴克中国5557家的数据。

数据显示，瑞幸咖啡第四季度总净收入24.327亿元（人民币，下同，约5.19亿新元），同比增长80.7%；2021财年总净收入为79.65亿元，同比增长97.5%。瑞幸咖啡2021财年经营亏损为5.39亿元，与2020财年的25.87亿元相比，经营亏损大幅减少。

随着债务重组进程推进，瑞幸咖啡也开始将重点转向盈利层面。2021财年，瑞幸自营门店同店销售增长率则达到69.3%，自营门店的门店层面利润也在2021年首次实现年度转正，达到12.528亿元，2020年同期则为亏损4.347亿元。

瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一称，“随着联营门店扩展到中国的低线城市，我们见证了收入贡献的大幅增加。事实证明，这种合作模式与我们的自营店战略高度互补。”

从收入端来看，2021财年自营店收入为61.93亿元，同比增长78.3%；联营门店的收入为13.06亿元，同比增长312.5%。

瑞幸方面认为，清盘状态的结束表明瑞幸的治理结构已全面回归常态，这意味着不仅债务风险得以消除，而且接下来瑞幸能够以更强的财务实力来支持精细化运营，进而实现更稳健的扩张。

报道称，目前来看，瑞幸仍有回归纳斯达克的可能性，而进一步扩张或成为必经之路。但从目前瑞幸的体量来看，在尚未实现盈利的背景下，再次加速扩张面临的风险同样不可忽视。同时，Tims中国、皮爷咖啡、manner等不少新旧品牌都已完成多轮融资，瑞幸咖啡不再具有稀缺性，盲目扩张或将瑞幸带回老路。

英国《金融时报》今年1月曾报道称，瑞幸咖啡正探讨是否要在纳斯达克重新上市，有可能最快今年底进行。

瑞幸咖啡曾被誉为美国跨国咖啡连锁品牌星巴克在中国市场的最大对手，2020年4月自曝财务造假丑闻，同年6月从纳斯达克退市。半年后，该公司同意支付1.8亿美元罚金，就美国证券交易委员会（SEC）对其提出的诈骗指控达成和解。