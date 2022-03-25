蔚来净亏收窄 新品牌进入研发

中国蔚来汽车去年净亏损40.2亿元（人民币，下同，8.57亿新元），同比收窄24.3%，其3万至5万美元（6.78万新元）价位的新品牌已进入研发。

据澎湃新闻报道，蔚来汽车财报显示，蔚来汽车去年全年实现营收361.4亿元，同比增长122.3%；净亏损40.2亿元，同比收窄24.3%。2021年第四季度营收99亿元，同比增长49.1%；净亏损为21.4亿元，同比增54.4%。

就主营业务来看，2021年全年汽车销售收入为331.7亿元，同比增长118.5%。第四季度的汽车销售收入为人民币92.154亿元，同比增长49.3%。

蔚来汽车在财报中称，2021年第四季度汽车销售较2020年第四季度有所增加，主要由于交付量增长所致；较2021年第三季度有所增长，主要由于较高的平均售价、用户汽车金融方案补贴减少以及交付量增长所致。

蔚来在研发投入上增速明显，2021年其研发支出45.9亿元，同比增长84.6%；第四季度研发支出18.3亿元，同比增120.5%。

在交付数据方面，2021年蔚来的汽车交付量为9.1万辆，同比增长109.1%。2021年第四季度的汽车交付量为2.5万辆，同比增长44.3%，其中包括5683辆ES8、1.2万辆ES6和7171辆EC6。

值得注意的是，在2021年第四季度以及今年以来，蔚来的月度交付量一直落于小鹏和理想之后。市场分析人士普遍认为，蔚来需要更多不同价位区间的车型来扩大市场份额。

蔚来汽车CEO李斌提到，2022年将看到蔚来在研发方面大力投入的成果。

他介绍，接下来蔚来将陆续开启三款新车的交付工作。3月28日，蔚来第二代技术平台NT2的首款车型ET7将开启交付。同时他透露，目前ET7的订单量高于市场所预测的1.5万辆。

此外，蔚来还将在近期发布基于蔚来第二代技术平台NT2的首款SUV车型ES7。这款新产品定位于中大型高端五座SUV市场，计划于今年第二季度发布并于三季度开启交付。李斌强调，改款车型定位不同于现有车型，对标宝马X5，瞄准的是增量市场。