中国11个重点城市人口无一增长超30万人

截至3月25日，中国的一线和新一线城市中，至少已有11个公布了2021年常住人口变化的情况，这11个城市2021年的常住人口总体增量，大幅减少至96.39万人，没有一个人口增长超过30万人。

据21世纪经济报道，已经公布常住人口变化的情况的城市有成都、杭州、重庆、天津、郑州、宁波、青岛、上海、北京、广州、南京。

统计发现，与2010至2020年的年均常住人口增量相比，这11个城市2021年的常住人口总体增量，大幅减少至96.39万人。2010至2020年期间，这11个城市的常住人口年均总体增量高达328.1万人。

但是，这11个城市在2021年的常住人口增量出现“缩水”，总增量为96.39万人，较过去10年年均人口增量减少了超过70%。此外，目前已经公布数据的一线和新一线城市，没有一个城市的常住人口在2021年增长超过30万人。

21世纪经济研究院认为，高校毕业生与农民工的“城市选择”是关键变量。疫情影响之下，高校毕业生的“就业风险偏好”明显收紧，稳定的就业岗位成为不少人的首选。一般来说，高校毕业生回乡考公、考事业编比在大城市更容易，加之返乡生活成本更低，“返乡就业”渐热。

另一方面，2021年中国统计公报显示，全国农民工总量为29251万人，比上年增长2.4%。其中，外出农民工为17172万人，增长1.3%；本地农民工为12079万人，增长4.1%。由于产业内迁、制造业自动化使部分东部大城市的制造业岗位减少，中西部农民工“返乡就业”也直接影响了大城市的人口格局。

21世纪经济研究院还认为，2021年重点城市的人口格局变化还只是一个开始。未来，随着多数省份步入自然人口负增长的发展阶段，中国大城市的经济增长或将更依赖于人口质量的提升。