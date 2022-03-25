中国外交部：中所警务协议符合国际法和国际惯例

针对中国和所罗门群岛签署警务协议，中国外交部称，中所双方开展正常的执法和安全合作，符合国际法和国际惯例。

据央视新闻客户端报道，中国外交部发言人汪文斌今天举行例行记者发布会，他被问及所罗门相关问题时说，中国已多次就中国警务和安全与合作阐明立场。

他说，去年11月，所罗门群岛爆发社会骚乱，民众生命和财产安全受到巨大威胁。中国支持所罗门政府止暴制乱，维护稳定，向所国提供了多批警用物资援助，并派出临时警务顾问组赴所罗门开展培训，帮助所警方加强自身能力建设。

汪文斌强调，中所作为两个主权独立的国家，在平等相待、互利共赢基础上开展正常的执法和安全合作，这符合国际法和国际惯例，有利于维护所社会秩序，有利于促进地区和平稳定，有利于增进中国以及地区各国的共同利益。

针对中所签署警务协议，澳大利亚和新西兰均对中所之间的军事合作对地区安全的影响表示担忧。澳大利亚国防部长达顿表示，澳洲对任何军事基地的建立感到担忧，并会向所罗门群岛政府表达这一观点。

新西兰外交部长马胡塔（Nanaia Mahuta）则在声明中说，太平洋伙伴的行动应该是透明的，该协议的发展或将破坏长期以来支撑太平洋地区的安全和稳定。

路透社分析认为，如果该安全协议达成，将是中国在美国盟友澳大利亚和新西兰几十年来一直视为其“后院”的地区的一个重大进展。