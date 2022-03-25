中国2.12亿老年人完成疫苗全程接种

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，目前有超过2.12亿的老人已经全程接种了疫苗，从目前监测的结果分析来看，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段不良反应的发生情况。

据人民网报道，王华庆25日在发布会上说，中国60岁及60岁以上的老人超过了2.64亿，其中2.12亿的老人已经全程接种疫苗。从目前监测的结果分析来看，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段不良反应的发生情况。从前期临床试验的结果和现在疫苗应用的监测结果来看，没有显示80岁以上老年人更容易出现不良反应的情况。

王华庆说，接种疫苗会出现一些一般反应，主要表现为发热、头疼、浑身酸疼、局部疼痛和红肿现象，这些绝大多数都不需要特殊的处理，自己就会痊愈。但是在监测过程中也看到，有一些人接种之后出现极罕见的不良反应，主要表现为过敏性休克。现在对于接种后要留观30分钟，其实一个主要的目的就是在现场及时发现疫苗引起严重过敏反应，如过敏性休克。

截至3月24日，中国累计报告接种疫苗32亿4359.9万剂次，疫苗接种总人数达12亿7554.1万，已完成全程接种12亿4077.7万人，覆盖人数占全国总人口的90.47%，全程接种人数占全国总人口的88.01%。

中国完成加强免疫接种6亿7127万人，其中序贯加强免疫接种1219.1万人。60岁以上老年人疫苗接种覆盖人数达2亿2271.9万人，完成全程接种2亿1215.3万人，完成加强免疫接种1亿3823.7万人。

截至目前，江西、安徽、山东三个省60岁以上老年人接种率已经超过90%。重庆、河南、湖北、贵州、河北、四川、云南七个省市超过85%。