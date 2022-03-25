台民调：八成民众不认同大陆“解决台湾问题总体方略”

台湾大陆委员会最新民调显示，八成受访台湾民众不认同中国大陆提出的“解决台湾问题总体方略”，推进两岸统一。

据台湾中时新闻网报道，台湾陆委会今天（25日）公布最新例行民调的结果显示，83.3%台湾民众支持总统强调因应变局及面对挑战，民主团结是唯一方法及选项；90.9%受访民众反对大陆借政治操作及散布假信息，影响台湾民心士气。

陆委会指出，针对近期大陆提出“解决台湾问题的总体方略”、推进两岸统一，调查发现有84.8%台湾民众不认同；87.4%反对大陆的“一国两制”；92.9%反对以武力威胁台湾、89.4%反对打压台湾国际参与等作为。

陆委会续称，92%台湾民众支持政府持续做好自我防卫，捍卫主权及台湾民主；88.6%支持与理念相近国家合作，维护台海和平现状。

陆委会强调，为防范台湾核心关键技术外流和高科技人才遭大陆挖角，75%台湾民众支持政府提出国安法及两岸条例修正草案并送立法院审议；75.1%赞成政府在考量两岸情势发展及兼顾经济与防疫，逐步调整两岸交流和人员往来。

陆委会强调，调查结果显示中国大陆借区域情势扩大操作对台认知作战，引起台湾民众反感，并支持政府捍卫主权安全的应对作为。

陆委会并呼吁北京当局放弃强加的政治框架及武力威吓，正视台湾事实存在的课题，务实理性改善两岸关系。面对区域情势变化及大陆对台复合性施压，台湾政府将持续关注大陆内外部情势发展及对台动态、妥慎评估，同时提升应对大陆认知作战，确保台湾整体利益。