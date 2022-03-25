港府拟下周五起逐步恢复公共服务

香港政府今天（25日）宣布，政府部门将由4月1日起，逐步恢复公共服务，以期于4月21日起大致恢复正常公共服务。

据香港《星岛日报》报道，港府发言人今天说，作为公共服务提供者，政府须在分阶段解除大部分社交距离措施前作好准备。政府部门将从下周五起逐步恢复公共服务，但受《预防及控制疾病条例》或其规例所限、政策局和部门或因抗疫而需要调动人手和资源，部分非紧急或非必要服务仍会受到影响。

发言人续称，各政策局及部门会继续采取针对性社交距离和防疫措施，包括实施弹性上班时间和午膳时间、尽量安排视像会议等。在逐步恢复公共服务的初期，可能会因服务需求增加，以致需要更长时间才能完成处理申请。

为严控疫情，部门也会酌情持续停止以面对面形式提供服务，改为以网上、邮寄、投递箱或其他合适方法提供，发言人呼吁市民，继续利用邮寄、网上等方法获得所需服务；若必须前往政府大楼或办事处，须佩戴口罩，并遵从相关部门实施的防疫措施。

发言人强调，抗击疫情仍是政府的首要目标和任务，政府会继续动员一切可以调动的人力物力作抗疫工作；政府僱员不论原来的职责为何，皆须继续随时应部门征召参与抗疫工作。

香港行政长官林郑月娥早前宣布，从下个月21日起分三阶段、以三个月时间逐步放宽社交距离措施，首阶段晚市可恢复堂食，并重开健身中心等。

香港今天通报新增1万零405起冠病确诊病例，其中4578起是核酸检测通报个案，580起是医院管理局通报个案，376起是公共卫生化验处通报个案，3622起是私人化验所通报个案，其余四起是境外输入病例。

今天也通报新增一个院舍出现确诊病例，涉及六名院友。截至今天，共有783所安老院舍和284所残疾院舍受到疫情波及。

香港今天也通报新增192起冠病死亡病例，年龄介于11个月至112岁，死亡率为0.61%。