习近平同尹锡悦通话：中韩有责任维护地区和平

中国国家主席习近平昨天（25日）同韩国当选总统尹锡悦通电话时称，中韩是搬不走的永久近邻，也是分不开的合作伙伴；中韩在维护地区和平等方面负有责任。

据中国官媒新华社公布的通话内容，习近平再次祝贺尹锡悦当选韩国总统，并称中韩关系发展符合两国和两国人民根本利益，双方应以中韩建交30周年为契机，坚持相互尊重，加强政治互信，增进民间友好，推动中韩关系行稳致远。

习近平强调，当前，国际社会面临多重挑战，中韩在维护地区和平、促进世界繁荣方面负有责任。中国愿同韩方一道，加强国际和地区合作，为保障全球产业链供应链稳定畅通作出积极努力，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

尹锡悦祝贺中国全国两会顺利召开，祝贺中国在习近平领导下取得重大发展成就。他还说，韩中加强合作有利于两国实现各自发展、造福两国人民，也将为东北亚地区和平稳定作出贡献。韩方愿同中方密切高层交往，增进互信，促进民间友好，推动韩中关系向更高水平发展。

韩联社的报道称，据尹锡悦方面介绍，双方当天下午5时30起通电话，持续25分钟。尹锡悦就朝鲜前一天试射洲际弹道导弹（ICBM）一事说，朝鲜发起严重挑衅导致韩半岛和地区紧张局势急速升级，韩国国民对此感到忧虑。

尹锡悦还称，为实现朝鲜完全无核化并稳定管控韩半岛局势，韩中两国需保持紧密合作。新华社的上述报道则未提及朝鲜试射洲际弹道导弹的内容。

双方就在两国建交30周年之际推动双边关系全新发展达成共识。尹锡悦方面介绍，为在尹锡悦就任总统后能早日与习近平会面，双方商定保持紧密沟通。

双方就搞活高级别战略沟通、妥善处理韩中事务达成一致，并商定在供应链、卫生、气候变化、雾霾等环境、文化等诸多领域扩大实质性合作。

双方一致认为，缩短两国人民心灵之间的距离是发展两国关系的重要基础，将为此携手合作。双方还就积极合作管控地区和国际事务达成共识。

尹锡悦于本月9日当选韩国总统，将于5月上任。本月11日，习近平已通过中国驻韩大使邢海明向尹锡悦胜选表示祝贺。