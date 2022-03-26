消息：港航班熔断制放宽 确诊客量标准拟倍增

香港疫情近日略为缓和，港府除了有意下月分阶段放宽社交距离措施，也于下月1日起取消九国禁飞令，但因应航班目前仍受制于熔断机制，航空公司未敢贸然加开航班，难以配合新防疫措施。消息指，政府认为目前外防输入措施必须持续，但接获业界强烈建议后，当局已决定“大让步”，打算大幅放宽现行航班熔断机制。据了解，当局料于日内公布新措施。

根据《星岛日报》报道，港府下月1日起撤销区域上熔断机制，撤销九个国家的“禁飞令”，并缩短抵港“香港居民”在酒店隔离日至最少七天。不过，旅游界人士连日来反映，业界仍受另一“紧箍圈”约束，就是同一航班当有三名或以上乘客确诊、或一条航线于七天内有四名或以上乘客抵港时确诊，该航线须熔断14天的要求。

旅游界人士反映，在有关机制下，只要其中一班机“触礁”，航空公司不但会承受损失，甚至连其他班次乘客也会受到波及，损失预订隔离酒店的费用等。因应航班熔断机制，国泰航空目前每条抵港航线只提供“每14天一班机”。

消息人士透露，政府认为目前外防输入措施必须持续，但收到业界强烈建议后，当局已决定“大让步”，有意大幅放宽现行航班上的熔断机制，其中触发航班熔断的确诊人数会大幅放宽，而放宽人数的幅度也会数以倍计，确保航空公司可以按实际需要，加密回港航班的班次。

香港旅行社东主协会会长叶庆宁表示，过去全球因应疫情严重而推出严密的社交距离措施应对疫情，但现在包括新加坡等多国均放宽出入境限制，以推动国内经济，故香港作为国际枢纽，也应该与国际接轨，以免失去本身优势。他说，不同时间应采取不同手法，长远甚至希望返港人士无须在家中隔离，只须留在家中进行医学监察即可。

香港旅游业促进会总干事崔定邦认为，若政府愿放宽目前机制，属于积极进取的做法，望避免人才流失，同时吸引更多港人回流，加速商贸活动，有助恢复香港经济。但他希望，政府即使放宽海外港人返港，同时也不要放弃全民检测，借此减低香港内的潜在确诊者，有助加强与大陆的往来。

经过第五波疫情，经济不但需要复原，而且需要更大的反弹，希望香港未来可以吸引更多旅客到访，当中包括大陆及澳门旅客等。崔定邦说，参考去年底，虽然当时香港市况稳定，未受疫情影响，但由于未有旅客，经济水平亦未返回疫情前。他期望，政府稍后可以进行一个不用禁足的全民检测，令疫情可进一步回落。

香港立法会旅游界议员姚栢良表示，航空公司一直遵守政府指引，只会让登记时得到阴性证明的客户登机，但实际操作上，客户返港时检测仍有可能出现阳性结果，若因此而要求航线禁飞，情况“如同惩罚航空公司”，故业界一直要求政府放宽相关机制。

此外，就11家国际航空公司联署向行政长官林郑月娥发信，促请当局放宽机组人员检测要求，林郑月娥昨天（25日）确认收到有关信件，已交由运输及房屋局跟进，待当局考虑完毕后，若有新措施将公布。

林郑强调，港府仍坚守外防输入政策，否则与大陆或海外通关的机会将随之降低，而且世界各地疫情仍然未止，认为暂不应放松警惕，以确保香港可以尽早度过第五波疫情。