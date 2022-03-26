富力地产预计去年净亏损至少80亿人民币

中国房地产商富力地产公告称，公司预计截至去年12月31日，公司将录得不少于人民币80亿元（下同，约17亿新元）的净亏损，净亏损主要由于协议销售及物业出售确认减少，导致销售收入下降，加上毛利率下降，计提存货减值因项目售价下降而增加。

根据澎湃新闻报道，富力地产称，房地产行业经营环境严峻、疫情持续，以及经济不确定致使市场情绪负面，从而影响行业，导致收入下降。

富力地产强调，集团仍将基于谨慎性原则，持续评估计提存货减值，可能导致前述预期的净亏损进一步变动。

同时，富力地产宣布将延期刊发经审核的2021年全年业绩公告。富力地产称，董事会知会股东及潜在投资者，因香港疫情严峻，预期将无法于今年3月31日完成集团截至去年12月31日止年度的综合财务报表审核。公司部份业务及审核工作位于香港，因发送及接收必须审核确认函及其他审核程序延迟而导致审核受影响。根据公司目前所得的资料，公司预计去年经审核全年业绩将于今年4月30日或者之前刊发。

据了解，富力地产前两个月的销售并不理想。数据显示，今年前两个月，富力地产总销售收入约91.1亿元，同比下降55.38%，销售面积达约856500平方米。

截至昨天收盘，富力地产报每股3.17港元，跌幅1.55%。