港欧商协会调查：近半受访公司拟明年迁出

香港欧洲商务协会前天（24日）发表调查报告表示，由于严格的抗疫措施，令香港优势几乎丧失殆尽，近半在港的受访欧洲公司正在考虑明年迁出。

根据《星岛日报》报道，此次调查是在政府调整防疫政策前，以网上问卷形式进行，访问多个不同欧洲国家的商会共260名人士，涵盖顾问、金融服务、电信、零售等范畴，当中七成人代表员工少于100人的公司。结果发现，25%受访者表示未来12个月内拟全面迁出香港；24%计划部分迁出；34%表示不确定；只有17%的公司称未来12个月内没有任何搬迁计划。

近半数受访者认为，吸引海外人士驻港面临困难，其中最多一项原因是要隔离、旅游限制、无法见家人；其次是高级人员的签证问题，而且过程费时；还有受访者认为赴港工作不再有竞争力。另有58%受访者从特区政府获得资助，协会认为效用不大，但员工流失率较没有资助者低。报告还指，“清零”政策为企业和居民带来严重后果，香港最大优势在于全球连通性，且与中国大陆邻近，但防疫政策令相关优势几乎尽失。

欧洲商务协会期望港府可放宽措施，让已完成疫苗接种和检测呈阴性的赴港人士家居隔离，以及加快更新旅游指引，与最新的自我隔离安排看齐。

该协会早在去年八月已就防疫限制向政府表示关注，之后也多次接受媒体访问及向当局反映意见。