中国电信和中国移动被FCC列入国家安全威胁名单

美国联邦通信委员会（FCC）昨天（25日）宣布，将中国电信美洲公司和中国移动美国子公司列入其对美国国家安全构成威胁的通讯设备和服务商名单。俄罗斯卡巴斯基（AO Kaspersky Lab）也被列入该名单。

根据路透社报道，美国联邦通讯委员会主席罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）在一份声明中说：“今天的行动是联邦通信委员会正在努力的最新举措，作为整个政府举措的一部分，以加强美国的通信网络，抵御国家安全威胁。”

这意味着FCC每年83亿美元（约112亿新元）的万能服务基金（Universal Service Fund）的资金将不再被用于购买或维护这些公司的产品。

中国驻美国大使馆昨天没有立即发表评论。中国商务部本月早些时候批评了FCC的行动，称中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

两家中国电信公司没有立即回应置评请求。

2019年的一项法律要求FCC公布和更新一份对国家安全或美国人民的安全构成不可接受的风险的通信设备和服务商清单。FCC去年3月指定华为技术有限公司、中兴通讯、深圳海能达、杭州海康威视数码科技有限公司和浙江大华科技股份有限公司这五家公司对美国国家安全构成威胁。这也是第一批被列入美国电信监管机构“涵盖名单”的公司。