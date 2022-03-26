中国大陆新增本土确诊1280例 无症状4320例

中国大陆昨天（25日）新增确诊病例1335例，其中本土病例1280例，包括吉林1122例，上海38例；新增无症状感染者4430例，其中本土4320例，包括上海2231例，吉林1374例。

根据中国国家卫健委网站消息，其余新增本土确诊病例分布为天津35例，河北19例，辽宁14例，黑龙江9例，甘肃7例，江苏6例，山东6例，内蒙古4例，福建4例，广东4例，江西3例，河南3例，北京1例，安徽1例，湖南1例，重庆1例，云南1例，陕西1例，含72例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

其余新增无症状感染者分布为河北184例，福建157例，辽宁132例，山东75例，甘肃33例，天津32例；江西25例，安徽16例，黑龙江11例，云南11例，河南10例，广西10例，江苏8例，广东7例，陕西2例，北京1例，浙江1例。

昨天境外输入确诊病例55例；无症状感染者转为确诊病例90例，含境外输入18例。当日解除医学观察536例；尚在医学观察的无症状感染者30850例。

截至昨天，中国大陆现有确诊病例27312例，其中重症病例50例，累计治愈出院病例110036例，累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例141986例，现有疑似病例13例。累计追踪到密切接触者2177326人，尚在医学观察的密切接触者372498人。

香港特别行政区累计确诊病例282631例，死亡6962例；台湾22463例，死亡853例。