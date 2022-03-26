上海卫健委：医疗机构不能因疫情处置一关了之

上海市卫生健康委主任邬惊雷今天（26日）指出，要根据综合研判医疗机构的疫情风险，科学精准地提出疫情封控建议，不能因疫情处置对医疗机构一关了之、一封了之、一停了之。对急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室、孕妇分娩室等，“非必要不封控”。

根据澎湃新闻报道，邬惊雷今天上午在上海市疫情防控工作新闻发布会上介绍说，有市民反映，因疫情防控的原因，一些医疗机构急诊等部门接诊冠病病毒阳性感染者后不同程度暂停服务，给患者正常就医造成不便。

他指出，为进一步科学精准做好疫情防控，最大限度减少疫情防控对人民群众正常就医的影响，要求对医疗机构和医务人员采取科学、规范、合理的防控措施，不能因疫情处置对医疗机构一关了之、一封了之、一停了之。

邬惊雷说，要根据综合研判医疗机构的疫情风险，科学精准地提出疫情封控建议，精准划定封控范围，按规范开展环境消杀后立即开诊，对急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室、孕妇分娩室等，“非必要不封控”，建立健全备用区域应急预案，设立缓冲病房和缓冲区域。

他还提出，要加强对封控区居民的医疗保障，医疗机构要做好与地区对接，提供绿色通道，严格落实首诊负责制和急危重症患者抢救制度，确保急危重症患者得到及时救治，特别是三级综合医院、儿童专科医院的急诊、发热门诊等不得随意停诊，做好各种人员的个人防护和资源调配，确保服务不中断。

上海东方医院一名护士前天突发哮喘，但所在医院急诊部防疫停诊而不得不转院，最终抢救无效去世。邬惊雷昨天对此表示哀悼，并强调一定要关心关爱好一线防疫人员。