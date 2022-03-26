中国呼吁美朝尽早重启直接对话进程

中国常驻联合国代表张军昨天（25日）在联合国就朝鲜半岛局势呼吁有关各方保持冷静克制，坚持对话协商的正确方向，希望美朝积极开展对话接触，尽早重启直接对话进程，寻求处理分歧的有效方案。

根据央视网报道，张军在联合国安理会就当前朝鲜半岛局势举行的公开会上表示，朝鲜半岛局势是安理会长期关注的重要问题。过去几年里在各方共同努力下，朝鲜半岛局势呈现总体缓态势，来之不易。美朝两国领导人2018年之后举行多次会晤，就改善两国关系和推进半岛无核化进程达成重要共识，在此基础上，朝鲜作出了关于暂停核试验和洲际弹道导弹试射的承诺，向半岛无核化迈出重要一步。

张军说，但是自2021年初、特别是进入5月之后，美朝对话持续陷入僵局，无核化进程停滞不前，半岛局势变数增多，紧张的一面有所上升。作为半岛近邻，中方始终坚持维护半岛和平稳定，坚持半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题，希望美朝积极开展对话接触，寻求处理分歧的有效方案。然而时间一天天过去，有关方除了表示“无条件对话”，却没有拿出实实在在的行动，回应朝方合理关切。

张军指出，朝鲜日前宣布进行洲际弹道导弹试射，中方对当前事态发展感到关切。当前形势下，中方呼吁有关各方保持冷静克制，坚持对话协商的正确方向，避免采取可能加剧紧张局势和导致误判的行动。半岛问题的直接当事方，也就是美国和朝鲜应当尽早重启直接对话进程。美方理应展现诚意，采取有实际意义的行动，为稳定局势、积累互信、重启对话作出更大努力。

张军强调，当前形势下，国际社会在半岛问题上应保持审慎和理性态度，为推动半岛问题政治解决发挥积极和建设性作用。一是全力珍惜和维护朝鲜半岛和平稳定；二是重视解决朝方合理关切；三是美朝尽快恢复直接对话；四是全面理解和执行安理会涉朝决议。

张军表示，维护国际核不扩散体系，符合各国共同利益。在朝核问题延宕难决的重要关口，有关国家仍无视国际社会关切，执意推进存在严重核扩散风险的核潜艇合作。这种作法违背《不扩散核武器条约》目的和宗旨，损害地区和平与稳定，破坏国际核不扩散体系。中方敦促有关国家忠实履行核不扩散义务，为推动有关防扩散热点问题的解决、维护地区和平稳定发挥建设性作用。