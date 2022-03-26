港专家：死亡病例高居不下 望谨慎放宽措施

香港冠病疫苗专家委员会召集人刘泽星今天（26日）说，第五波冠病疫情高峰明显已过，每日确诊数字回落，但死亡病例仍维持在每日约200起的水平，死亡人数仍高，希望谨慎逐步放宽社交距离措施。

综合《星岛日报》和香港电台报道，刘泽星在一个电台节目表示，疫情高峰虽然已过，但死亡人数高居不下，他提醒市民还不可以放松，冠病疫苗接种工作要做得更好。

刘泽星说，按目前趋势，预计最快仍还要六周才有望达到长者接种率九成，增速太慢。他说，香港逾6000冠病死亡个案当中，有七至八成为70岁以上，逾七成是80岁以上，绝大部分人均未完成疫苗接种，有关年龄群组在疫情前的死亡人数远比现在低，指出冠病病毒导致长者去世可能增加。

香港公务员事务局局长聂德权在电台节目中提醒，对长者来说，接种冠病疫苗与否是“生与死的分别”。聂德权说，尽管此波疫情已过高峰，但死亡个案高令人关注，对长者来说，接种冠病疫苗与否是“生与死的分别”。

他还说，80岁以上长者的接种率仍然低，当局会在4月中展开第2阶段工作，为康复长者接种第一针，以及为其他长者打第二、第三针：目前家属书面反对长者打针的情况已有改善，当局会继续加强游说。

对于有专家认为长者应接种复必泰疫苗，可有更强保护，聂德权表示，九成安老院舍院友接种科兴疫苗，少于一成接种复必泰，目前会安排外展专队到安老院舍提供复必泰接种服务。他说，会以附近复必泰社区接种中心为基地，完成稀释后再带到院舍，但运送及保存温度有限制，要预先统计好接种的需求，接种人数不能有太大的变化。

聂德权还表示，正展开家居接种工作，上门为行动不便的长者接种科兴，当局也正研究建立报名平台，由地区组织协调报名，再联同私人机构及医护团队上门接种，预计报名平台在下星期试行。他说，目前接种疫苗工作已到“攻坚阶段”，面对困难时成本效益可能较低，但工作要更主动。