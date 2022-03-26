澳外长：澳籍华裔记者成蕾下周四出庭受审

澳大利亚外交部长佩恩证实，在中国受拘押19个月、被指涉嫌泄漏国家机密的澳大利亚华裔记者成蕾，下周四（31日）将在北京出庭受审。

综合路透社、彭博社等报道，佩恩当地时间星期六在一份声明中说，中国当局已通知堪培拉，成蕾下周四将接受审判。佩恩说，外交部已要求根据两国之间的领事协议，允许澳大利亚官员出席听证会。

澳大利亚广播公司等媒体周五引消息人士报道了成蕾下周将受审的消息。消息人士称，成蕾将于下周四上午9点在北京市第二中级人民法院受审。

佩恩说：“我们希望按照国际规范，达到公正、程序公平和人道待遇的基本标准。”

成蕾在中国出生，小时候跟随父母移居澳大利亚。她曾在中国环球电视网（CGTN）担任主播。她2020年被拘留，2021年被中国政府以涉嫌非法向海外提供国家机密为由正式逮捕。

根据中国国家安全法，危害国家安全的行为是指境外机构、组织、个人实施或指使、资助他人实施，或者境内组织、个人与境外机构、组织、个人相勾结实施的危害国家安全的行为，当中包括非法提供国家秘密。涉嫌泄漏国家机密罪，最高刑罚可能面临终身监禁。

过去两年，中澳关系因澳洲的外国干涉和投资法、澳洲要求调查冠病起源，以及中国限制澳洲出口而持续恶化。