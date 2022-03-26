上海专家解答为何不封城：上海不仅是上海人的上海

上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡今天解释上海为何不封城时说，上海承载的不仅仅是上海人民自己的上海，还承载了中国经济社会发展的重要功能，甚至对全球经济都有影响。

根据澎湃新闻报道，吴凡在上海疫情工作新闻发布会上介绍当地疫情最新情况时说，上海之所以采用这样一种重点区域+非重点区域，核酸检测+抗原自检的方式，这是上海目前的一种探索。他呼吁大家对这种方式要理解，并说这种探索也是被逼出来的。

吴凡解释说，（采取这种方式的原因）第一个是病毒传得快，这是病毒的一个特点。第二个是城市的特点，也是上海结合自身实际情况做出的决断。

针对网上有人建议，上海应下定决心封上三、五天，封上一周，吴凡回答：“不行......因为上海我们这个城市承载了不仅仅是上海人民自己的上海，我们这个城市还在全国经济社会发展当中承载发挥了重要的功能，甚至于对全球经济都有影响。”

吴凡还说，大家可以想一想，如果这个城市停下来，东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，就会影响整个国家的经济和全球的经济。全部的上海市民应该有这样的大局观。

吴凡特别呼吁在这一轮筛查当中，上海市民要更好展现出城市的特质，认真、仔细地进行这次核酸筛查。自检过程当中也是认真仔细，认认真真采样，仔仔细细采样，把结果做到非常准确。小到每个人，中到每一个基层干部管控过程当中、核酸筛查过程当中一个不落全覆盖，最后大家一起努力，把这次核酸筛查成为一次成功的筛查检测，最后最快速度实现城市的动态清零，用最小的成本、最快的速度恢复日常的生活。