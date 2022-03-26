北京处罚315晚会涉京企业 要求小米WiFi等立即整改

北京市通信管理局公布对于今年央视“3·15”晚会涉京企业的处罚结果，包括小米WiFi在内的多家企业被要求立即整改。

根据北京日报客户端消息，经查，北京容联七陌科技有限公司在经营呼叫中心业务时，违反了呼叫中心业务经营许可证的规定事项；北京知行锐景科技有限公司经营的ZOL中关村在线网站，其高速下载器暗藏捆绑软件安装陷阱，欺骗、误导用户下载软件，侵害了用户的知情权和选择权。

北京市通信管理局经调查核实，全面掌握了上述两家企业的违规事实，固定了相关证据，根据有关规定，对造成不良社会影响的北京容联七陌科技有限公司和北京知行锐景科技有限公司，分别做出给予警告并罚款3万元（人民币，约6000新元）的行政处罚。

除了这两家企业外，北京市通信管理局深挖排查，对央视今年“3·15”晚会曝光的信息通信相关领域进行集中整治。深入推进骚扰电话和垃圾短信治理，对重点增值电信企业的业务开展情况进行排查；对提供软件下载服务的重点网站进行摸排，核实其是否仍存在高速下载陷阱、捆绑安装软件的问题；依托APP安全检测与管理平台，对WiFi连接工具类APP进行技术检测，针对存在问题APP进行依法处置。

通过核查北京地区下载量排名靠前的WiFi类APP，通信管理局发现部分WiFi类APP依然存在诱导用户下载、频繁自启动和关联启动、频繁收集用户信息等侵害用户权益问题。随后，对小米Wi-Fi、火箭Wi-Fi免费版、Wi-Fi随意连、闪电Wi-Fi连接助手等10个APP进行通报，要求相关企业立即整改，并在4月8日前上报整改报告。

北京市通信管理局下一步将持续加强对信息通信重点领域的监督检查，加大违规惩戒力度，压实企业主体责任，引导企业合规开展业务，维护良好行业秩序。