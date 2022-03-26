林郑否认“大让步”：无计划大幅放宽航班熔断机制

香港特首林郑月娥今天（26日）说，即使取消禁飞令，航班熔断机制不会撤销，她否认有报道指港府将会就此作“大让步”，即大幅放宽触发航班熔断的确诊人数，称没有相关计划，并强调所有措施均是基于香港的利益。

综合香港01新闻和《星岛日报》报道，港府此前宣布将取消9个国家禁飞令。有港媒今天报道称，政府受到航空公司的压力，计划大幅放宽现行航班熔断机制，并形容是政府“大让步”。林郑今早在抗疫记者会上否认相关报道，称没有计划大幅放宽或取消航班熔断机制等措施，政府会确保航空公司可以合理营运，目前正检视门槛，暂时没有考虑报道所指的“大让步”，并强调所有措施均是基于香港的利益。

林郑还说，在外防输入上，航班熔断机制仍然生效，因为是基本措施、所以不会撤销，若同航线抵港后，有20人在机场检测确诊，该航空公司相关航班仍需要熔断。林郑还说，知道有些国家已撤销所有要求，港府会继续检视，会为香港作最佳考虑。

林郑还强调，并不存在对航空公司的大让步，目前处理方式并非港府与航空公司角力，而是尽快控制疫情、要紧持“外防输入、内防扩散”，与大陆通关、并与海外有正常人员往来。她说，不会因为航空公司要有多些航班而放弃此原则及目标，但外防措施因不同阶段的疫情变化、经济及社会需要作调整。至于九个国家的航班自本年初至今已有两三个月不能飞来香港，她认为有一定空间可以管理所以推出相关措施。

至于指定隔离酒店，林郑则表示比较有进展。她说，目前6000个房间，不少已爆满，已要求相关部门与业界商讨，找更多指定酒店、提供更多房间。她说，相关工作已有进展，很快会公布更多隔离酒店，让在外地的香港居民可以返回香港。

