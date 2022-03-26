东航坠机乘客家属发怀念视频被网暴 抖音封禁三账号

东航MU5735客机失事后，一名失联乘客的家属在短视频平台抖音发布怀念家人的视频却被网暴，一些网民留言评论指责其“蹭热度”。抖音今天通报，已处理下架违规评论217条，对在评论区发表不当言论的三个账号予以无限期封禁的处罚。

根据抖音安全中心微信公号发布的消息，平台针对上述情况予以处置，通过受害者保护措施电话外呼、安全提醒等手段，提醒用户使用产品功能屏蔽网暴、骚扰信息，保护用户的人身安全。

抖音已处理下架违规评论217条，对在评论区发表不当言论的“三岁.✿、LGBM87 、1997”三个账号予以无限期封禁的处罚。

抖音提醒广大用户，无论何事都需要大家理性客观地讨论和发布观点。大家应怀有同情心，不对相关人员进行不当攻击，不发布不当内容，更不要曝光用户隐私做伤害性行为。

抖音同时强调，攻击他人，发布侮辱性不当言论，不仅有违道德，更涉嫌违法。情节严重者平台将提交违法线索至有关部门处置。

抖音最后呼吁网民心怀友善，理性发言，维护风清气正的社区氛围，共建清朗网络空间。

一网民在得知亲属出事后于周三在抖音发布了一则怀念视频，这则视频是由一些截图组成，表达了对亲友的惋惜之情，但并未暴露任何隐私。随后她遭到个别网民的攻击。相关截图显示，相关账号在评论留言质疑称：“家里人去世你发在抖音上面这不叫蹭热度叫什么？你在抖音守孝吗？”