台外交部以“西台湾”影射中国大陆被批不入流

台湾外交部面簿昨天（25日）上传一则推广“来台学华语”的贴文，呼吁外国人要学华语应到台湾，不要到“West Taiwan（西台湾）”“口国”。由于贴文指涉中国大陆意味明显，引发台湾正反两极评价。有台湾网民直言外交部做法“不入流”。

据联合报报道，“西台湾”的说法最早在前年1月台湾总统蔡英文接受英国广播公司（BBC）访问后，西方国家的网民开始针对中国大陆想出种种代称，其中包括“西台湾”等，且很快就在网上传开。

而“口国”则是嘲讽中国大陆对言论审查严格，敏感字眼在字幕出现时会以“口”字来取代。

针对台湾外交部的这则贴文，国民党立委吴斯怀批评，鼓励到台学华语，凸显台湾是中华文化传承者是很好的，但外交部发言是代表政府对外关系，外交部官方面簿不应把自己当成一般网民，用嘲笑方式称中国大陆是“西台湾”非常不妥，不够尊重自己，把格局做小了。

不少台湾网民也留言指出，外交部做法不太恰当，“有趣，但极不适合”“不是外交部该有的样子”“堂堂外交部玩这种歧视，真的是不入流”。

不过，台湾网民也有赞同意见，认为“反正早晚都会辱华，倒还不如辱得彻底一点”“小编敢po这篇应该是经过长官核可，公务人员谁敢自作主张乱发，觉得这篇满符合部长（吴钊燮）风格”。