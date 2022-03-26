广西藤县辟谣：坠机事故后未以任何名义募捐

中国东方航空MU5735航班在广西藤县坠毁，有网传消息指藤县已开展募捐。藤县官方对此辟谣称，暂未以任何名义进行社会募捐，呼吁民众注意甄别，不要上当。

据微信公众号“今日藤县”消息，藤县“3·21”事件应急处置指挥部办公室昨天（25日）发布声明说，近日社会上流传的“藤县开展募捐”为不实信息。

声明称，藤县“3·21”事件应急处置指挥部目前正与全县干部群众在一线全力开展救援，指挥部暂未以任何名义进行社会募捐。

声明提醒，请不要向任何机构的银行账户、支付宝收款码、微信收款码等转账。

声明还说，对于社会各界对藤县救援工作的支持和关心关爱，表示最诚挚的感谢和由衷的敬意，声明也强调，藤县各类物资准备充足。

东航MU5735航班本月21日从昆明飞往广州途中，在广西梧州市藤县上空失联并坠毁，机上载有乘客123人、九名机组人员。

中国民航局航空安全办公室主任朱涛昨天在新闻发布会上说，当前搜救依然是工作的重中之重，虽然仍未找到幸存者，但从未放弃寻找幸存者的努力。

另据澎湃新闻报道，在坠机地点藤县埌南镇莫埌村之外，藤县多个乡镇昨天集中发布通告，号召干部群众报告目击证人、事故相关影像资料等。

通告还提醒，若发现疑似飞机残骸、疑似人体组织等，不要触碰、移动，要立即报警并上报镇政府。