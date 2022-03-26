台中科院无预警取消两天飞弹试射 知情人士称恐有外在干扰

台湾中山科学研究院原定本月24、25日晚间在台东及屏东两地试射“无限高”飞弹，但人员装备就绪完毕后，却接连两天都无预警取消试射，引起关注。有知情人士透露指出，恐有外在干扰。

根据联合报报道，台湾中科院对此表示，只有试射单位会知道取消原因，因事关机密，因此不会对外做评论。

上述知情人士表示，火炮试射排定日期，人员装备就会就定位，且一定在射击时间内完成作业程序，但有两种因素会决定是否顺利试射，一是“天气因素”，二是“外在干扰”，至于仪器部分是可排除。

知情人士指出，若依照24及25日晚间天气良好的情况下取消试射，最有可能的就是外在干扰，所谓的外在干扰，就是东部海域附近有大陆情报船踪迹，或是空中有电侦机，为避免参数外泄，都会取消射击。

根据台湾渔业署此前公告的射击通报，中科院分别在本月24日和25日、以及28日和29日共计四天，晚间7点40分至9点10分止，在台东成功及屏东旭海进行试射，其试射最大高度为“无限高”。

不过，昨天前天两天，相关准备就绪完毕，但却接连两天都未见飞弹试射，最后都是无预警取消，人员撤离。

台湾立法院日前三读通过海空战力提升特别预算，国防部也首度公开代号“雄昇飞弹”的地对地巡弋飞弹，外界猜测此次试射是进行雄昇飞弹计划。也就是从雄二E修改过来的增程型巡弋飞弹，射程最远达1200公里。但军事专家认为，根据射击通报的图示研判，此次试射较符合雄雄二E轨迹。