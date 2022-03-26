美贸易代表：美正准备新的对华贸易政策

美国贸易代表戴琪称，美国不会再“袖手旁观”，将更积极地向中国施压，要求其改变扭曲市场的贸易做法。她说，美国正准备一种新的对华贸易政策。

戴琪本周接受路透采访时，并未提供具体细节，但表示美国需要新的、更有效的工具来捍卫自己的经济利益，更好地与中国竞争。

知情人士称，美国下一步可能是开始新的贸易调查，这或将导致对中国商品征收关税，甚至禁运。

戴琪说：“我们不会停止推动中国、挑战中国以令其进行改革和变革。但我们不能再袖手旁观，等待中国做出决定。”“我们需要将规则翻开新的一页。”

戴琪担任美国贸易代表以来的一年中，一些美国企业高管反应，他们一直对惩罚中国的缓慢进展感到失望。与此同时，美国对华商品贸易逆差在2021年达到3553亿美元（4824亿新元），是2018年以来最高。

戴琪承认这方面的困难，但她称，美国在过去一年里解决了与其他国家的长期争端，这正是为了关注中国构成的更大威胁。

她称，美国解决了与欧盟和英国长达17年的飞机补贴争端，以及与欧盟、英国和日本长达四年的钢铁和铝关税之争。

一位美国官员透露，去年11月，戴琪重启了特朗普政府开始的与欧盟和日本的三边对话，寻求对中国的行业补贴和其他“非市场政策和做法”采取联合方式，且旨在获得世界贸易组织的支持。

官员们说，美国正在考虑对中国的行业补贴展开新的301条款调查，这可能会导致新一轮关税或禁运。美国国会还在考虑两党立法，以加强对侵犯商业秘密的保护，并加快调查和排除程序。