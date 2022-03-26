六天223人违防疫规定进北京 55人被刑拘

中国多省市接连暴发本土冠病疫情，首都北京及周边省市也相继出现确诊病例。有民众涉违反疫情防控规定进京，北京市公安局严打逃避防疫检查进京行为，六天内查控非法进京人员223人，其中55人被刑事拘留，65人被行政拘留。

据《北京晚报》报道，北京市公安局刑侦总队副总队长齐世铭说，这些违法犯罪行为主要有三种模式：一是个别人员在网上发布代驾广告，明知欲进京车辆驾驶员来自中高风险地区，不符合进京条件，为其充当代驾，驾驶相关车辆通行检查站，从中赚取每车300元至2000元人民币（约63新元至427新元）不等；再帮助或指使驾驶员采取翻越护栏、穿行林地、车内躲藏等方式逃避防疫检查进京。

二是一些来自中高风险地区的司机，使用伪造、变造核酸检测报告，驾驶车辆违规进京；三是中高风险地区人员，采取翻越护栏、穿行林地等方式绕道进京。

据报道，北京房山公安分局窦店检查站自本轮疫情以来，已查获并打击使用伪造、变造核酸检测报告，冒用他人健康码、行程码，车内藏匿及非法代驾进京等违法人员115人。房山警方已前置警力到毗邻的河北省市界、代驾交车重点点位，设置巡逻防控点位，蹲守看控。

北京警方提示，进返北京须持48小时内核酸检测阴性证明。14日内有一例及以上本土感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进京。14日内有陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员非必须不进返京。

据中国国家卫健委消息，北京昨天新增本土确诊病例及无症状感染者各一例。