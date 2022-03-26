中国卫健委疫情发布被指“密密麻麻” 专家建议表格化

近段时间以来，中国冠病确诊人数激增，国家和一些地方由于病例数多，每日疫情发布报告的较长篇幅也让一些人阅读起来大呼吃力。有网民建议能否把统计数据换成表格以使数据更加清晰。专家指出，采用表格化的疫情发布形式，视觉可视化程度会高一些，也会带来更好的传播效果。

根据人民日报健康客户端消息，中国国家卫健委网站和一些省市卫健委网站每日上午会发布前一日的疫情数据，发布内容大体包括前一天新增的确诊病例数据、无症状感染者数据、当日新增治愈出院数据。

确诊病例数据和无症状感染者数据中，又分境外输入和本土病例的分布情况，同时还有境外输入的现有病例数、累计治愈出院病例数、累计确诊病例数，以及本土的现有确诊病例数、累计治愈出院病例数、累计报告确诊病例数。一些地方的发布还会通报病例的居住区域、年龄、性别、大致轨迹等信息。

有网民指出，“新增病例是个位数的时候还不觉得什么，现在十多个省市出现疫情，看那密密麻麻的文字和数据太费劲了。” 还有网民建议，“这样的发布已经持续存在两年多了，能否把统计数据换成表格，更加清晰明了。”

根据国家卫健委网站信息显示，卫健委的疫情通报从2020年1月11日开始，每日的疫情最新情况发布，则是从2020年1月21日开始，之后每日不间断发布，持续至今。

“如果采用表格化的疫情发布形式，视觉可视化程度会高一些，也会带来更好的传播效果。目前已经有些地方开始这么做了，我看效果是很好的。”北京大学新闻与传播学院的一位传播学教授受访时指出。

该教授还说，“如果从传播学角度来看，疫情发布需要站在大众的角度来看问题，关心民众想看的信息有哪些、如何看起来更方便。官方除了发布疫情数据之外，还可以公布一些医疗资源的使用情况，例如可接诊医院的床位数量、方舱医院的使用情况等，给需要的人提供更多权威信息，这些信息是大家十分关心的。”

据了解，对于疫情发布数据表格化、视觉化，北京、上海等地已有所使用。上海的疫情发布中对于各区的累计病例数据情况以及境外输入人员中输入地的分布情况均是表格化。北京市卫健委官网每日公布新增病例的同时，还会用表格形式发布全市各区无报告病例天数情况、境外输入确诊病例来源国（地区）情况。